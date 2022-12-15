«زين» تستعرض جهودها في تحقيق الاستدامة البيئية

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر «كويت الاستدامة» الذي اقيم في حديقة الشهيد تحت شعار «التنوع البيولوجي لبناء مُستقبلٍ مُستدامٍ» بتنظيم جمعية العلاقات العامة الكويتية بالشراكة مع الهيئة العامة للبيئة، وذلك تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح.

وأتى دعم زين لهذه البادرة المُجتمعية اسهاماً منها بتشجيع المشاريع التي تهدف الى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية، وهي القضية التي تنظر اليها الشركة بعين الأهمية لما لها من اثرٍ كبيرٍ على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة زين الاجتماعية الى خلق ثقافة الاستدامة في المجتمع، وتعزيز الادراك بأهمية دور كُل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد واعادة التدوير وغيرها من الممارسات المُستدامة التي تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ.

وشهد المؤتمر تنظيم اربع جلساتٍ حوارية حول عددٍ من المواضيع المهمة المُتعلقة بالاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي، بحيث شاركت زين في احدى الجلسات لاستعراض اهدافها واستراتيجياتها المُجتمعية لتحقيق رؤيتها للاستدامة البيئية، مع تسليط الضوء على برامجها واسهاماتها لمواجهة تغيّر المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما قامت الشركة خلال المؤتمر باستعراض مُبادرتها الخاصة بأكياس التسوق المُعاد تدويرها، والتي تم صنعها بشكلٍ مُبتكر من اعلانات زين الكبيرة في الشوارع، والتي تُقدّمها لعملائها ليستخدموها لمشترياتهم بدلاً من الأكياس البلاستيكية حرصاً منها على تعزيز مفهوم التسوّق المُستدام ونشر الوعي البيئي الايجابي.

وتلتزم «زين» من خلال استراتيجيتها للاستدامة ببناء خُطط لمواجهة تغيّر المناخ والاسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع اتفاقية باريس (2015)، حيث تُصنّف زين حالياً بمستوى A- من قبل القائمة العالمية لمشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون (Carbon Disclosure Project)، وهو انعكاس لنجاحها في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة بالمشروع، كما تعد زين من الشركات القليلة في اسواق المنطقة التي تحمل عضوية في مشروع CDP.

وقامت زين بتأسيس العديد من المبادرات عبر شركات مجموعة زين للتشجيع على اعادة التدوير داخل المؤسسة وخارجها، منها توزيع الأكياس المستدامة القابلة لاعادة الاستخدام على جميع موظفي الشركة، وتركيب برادات المياه لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية.

كما قامت الشركة بتطوير وتطبيق اول عملية شاملة لمراقبة سلسة التوريد في مخازنها من الفئة الثالثة (scope 3 inventory process)، والتي تتماشى مع متطلبات بروتكول الغازات الدفيئة (GHG) المعتمد عالمياً، وتسمح هذه العملية للشركة بالكشف والابلاغ عن انبعاثاتها بشكل دقيق وتساعدها على التعرف على افضل الفرص لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بعملياتها.

وتستمر زين ببحث رؤيتها الاستراتيجية للتصدي لآثار تغير المناخ تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة للأعوام 2020-2025، فالشركة تعتبرها ركيزة اساسية وضعت لها ثلاث مجالات رئيسية للتركيز عليها وهي استهلاك الطاقة والشبكة، والاستراتيجية والاتصال، وادارة المخلفات والاقتصاد الدائري.

