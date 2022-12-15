3.6 ملايين دينار مطالبات بحثها «الكويت للتحكيم التجاري»

مال وأعمال

عقد مجلس ادارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الختامي لهذا العام صباح امس الأربعاء 2022 بمقر المركز بمبنى الغرفة برئاسة عبدالله الشايع - رئيس مجلس الادارة وبحضور اعضاء المجلس.

وتضمن جدول اعمال المجلس مناقشة التقرير السنوي للمركز بجوانبه المالية والادارية والتنظيمية، ومدى تحقق مستهدفات خطة عام 2022، واحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي بلغت اجمالي المطالبات فيها (3,640,897 دينار).

بالاضافة الى مناقشة تصورات خطة العمل لعام 2023 ومرتكزاتها ومستهدفاتها ومتطلبات ووسائل تنفيذ الخطة وانطلاق الموسم الثقافي الجديد والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها، كما ناقش المجلس الخطة الاعلامية وتطوير الهيكل الاداري ومقترح تعديلات نظام التوفيق والتحكيم بالمركز، بهدف تعزيز مستقبل المركز خلال السنوات المقبلة، منتهياً بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة وسير عمليات التحكيم.

هذا وقد صرح عبدالله الشايع رئيس مجلس الادارة ان المركز يشهد منذ افتتاح مقره الجديد في بداية هذا العام مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز بما يضمه من امكانات حديثة ومساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف الى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت.

وأضاف الشايع ان المركز بصدد توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع بعض الجهات الحكومية والاتحادات، والتي تتضمن محاور اساسية للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم واقامة البرامج التدريبية التي تستهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت، وكذلك تطوير قدرات وخبرات منتسبي هذه الجهات.

وتأتي مثل هذه الاتفاقيات حرصاً من المركز على مد جسور التعاون مع الجهات المختلفة بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، والارتقاء بالمستوى العلمي للمحكمين والقانونيين، وتحسين البيئة القانونية والاستثمارية في الكويت.

