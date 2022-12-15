«التجارة»: تغيير الدمغة ضمان لسمعة الذهب الكويتي

مال وأعمال

أكدت وزارة التجارة والصناعة انه فيما يخص القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2021 بشأن تغيير علامات دمغ المعادن الثمينة فان قرار تغيير الدمغة ليس له اي تأثير سلبي على مشغولات المستهلكين الثمينة ولا يفقدها قيمتها وتستطيع بيعها بصورة طبيعية بل ان القرار جاء حماية للمستهلك ومنعا للغش. وأوضحت التجارة انه سبق اصدار قرار بتغيير الدمغة في تاريخ الكويت وتغيير شكل الدمغة وهو اجراء روتيني كما ان الختم الحالي لم يتم تغييره منذ عام 2000 ميلادي.

وعن اسباب اصدار هذا القرار وما الذي استجد ليلزم تطبيقه الآن شددت التجارة انه قائم على حماية المستهلك وضمان سمعة الذهب الكويتي والسوق الكويتي هو هدفنا والقانون رقم 23 لسنة 1980 منح الصلاحية القانونية للوزارة بتحديد الشعارات المسموح بتداولها في السوق فقد صدر هذا القرار لضمان تسجيل جميع المشغولات الثمينة لمنع اي شكل من اشكال الغش ولضمان التطبيق الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال. واكدت الوزارة انها نجحت في توفير الأجهزة الكافية والكوادر الفنية الوطنية التي تعمل 24 ساعة يوميا دون توقف في مركز الفحص والدمغ في سوق الذهب المركزي في المباركية ولديها القدرة على تنفيذ ذلك. واشارت الوزارة الى انه تم وضع آلية لتغيير الدمغة لمنع التكدس وتأثر اصحاب المحال حيث تم وضع آلية مسبقا ومنح المحال مهلة امتدت لأكثر من سنة لتصريف بضاعتهم وأوقفت عمليات الختم بالشعار القديم منذ بداية سنة 2022 بالتالي من تأخر عن مواكبة الجدول الزمني المحدد فبامكانه التقدم للوزارة لاعادة ختم مشغولاته. واوضحت انه على اصحاب محال الذهب الذين يقومون بشراء مشغولات من المستهلكين صهره وتغيير شكله فالذهب يبقى ذهبا سواء كان مختوماً أو غير مختوم ومن الممكن غسله وإعادة بيعه بالختم الجديد. واكدت التجارة انه لا يوجد أي تأثير للقرار على سمعة الذهب الكويتي ولا على قيمته ولا على الإقتصاد الكويتي لا من قريب ولا من بعيد وقد تم دراسة ذلك بشكل مستفيض.

وذكرت الوزارة انها تقدم خدمة دمغ المشغولات الذهبية مجانا للقطع ذات الختم القديم، وان القرار لا يتعلق بالذهب الموجود عند الأهالي والمستهلكين ويتعلق بالموجود عند التجار والمعروض للبيع فقط وليس المخزن. اما عن مشغولات الذهب الأثرية فانها لا تتأثر بالقرار وغير مشمول ذلك بالقرار مادامت القطع غير المعروضة للجمهور بغرض البيع كما أن المشغولات الذهبية لها قيمتها التاريخية التي يقدرها جامعو القطع الأثرية. ودعت الوزارة المستهلك بتقديم شكوى أو بلاغ لوزارة التجارة ضد المحل الممتنع عن شراء المشغولات الثمينة بحجة الختم القديم لنقوم بالتحقق من البلاغ أو الشكوى واتخاذ اللازم.

