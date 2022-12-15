الفارس لـ«النهار»: المقاهي الشعبية والتراثية جاذبة للاستثمار

الخميس Al wanees

«دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً وهي تعد ركيزة رئيسية في العديد من اقتصادات العالم المتقدمة والنامية وتشكل في بعض الأحيان 75 % من إجمالي الدخل في بعض الدول على حد سواء»، بهذه الكلمات بدأت رئيسة مجلس ادارة مجموعة الدانة التراثية الباحثة والعضوة في شبكة سيدات الاعمال والمهن الكويتية ريم الفارس حديثها، مؤكدة أن دعم الدولة للمرأة في جميع المجالات التي تعمل بها انعكست إيجاباً على جميع المجالات التي يعمل بها رائدات وسيدات الأعمال.

وقالت الفارس في حوار أجرته «النهار» معها إن الاستثمار في قطاع المقاهي الشعبية على درجة كبيرة من الأهمية ويمثل أهمية كبيرة لقطاع كبير من الشباب، موضحة أنها تستثمر في هذا المجال منذ 15 عاماً. وأضافت الفارس أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يواجه تحديات صعبة جدا ورغم المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع الا ان هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير ويعرقل تطور هذا القطاع، مؤكدة أن عدم توافر الدعم الكافي او الحماية القانونية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة من ابرز التحديات. وشددت الفارس على ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة والعمل على مجاراة وسائل التسويق الحديثة مثل تويتر وانستغرام وسناب شات وتكوين قاعدة عملاء تعزز إنتاج المشروعات المتوسطة والصغيرة، ناصحة الراغبين في الدخول في مجال البيزنيس بعدم الدخول بأي من مجالات العمل دون خبرة سابقة وأن يكون هناك دراية كاملة بالمشروع، حيث لا يمكن لأي فرد القيام بتأسيس مشروع دون معرفة سابقة به. ولفتت الى أن الدعم الأسري والمجتمعي للبيزنيس النسائي على درجة كبيرة من الأهمية ويحتاج إلى الخبرة وإعداد دراسة الجدوى الملائمة التي تعزز من قدرات المبادرين والبيزنيس النسائي بشكل عام. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: ما أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة رئيسة في العديد من اقتصادات العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، بل تشكل في بعض الأحيان 75% من إجمالي الدخل في بعض الدول. وبقدر الدعم الذي تتلقاه تلك المشروعات، تزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك بعض المشروعات في الكويت خرجت من السوق بسبب غياب الدعم عنها خلال تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي أدى لخروج تلك الشركات من السوق، وأود التنويه أن الدعم الذي حصلت عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يكاد يكون مدعوماً وهناك الكثير من المشروعات تضررت بشكل بالغ خاصة المشاريع التي تعمل في قطاعي المطاعم والمقاهي.

هل تضررت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جائحة كورونا؟ وما الدروس المستفادة من وجهة نظرك؟

جائحة كورونا كانت فترة صعبة جدا لاغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل كانت سببا في اغلاق وخسارة الكثير منها، الدروس المستفادة كثيرة ابرزها ان الجانب العلمي والمهاري والفني لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جدا وهو ما ينمي مهارات التخطيط والتنظيم والتحوط لدى اصحاب الاعمال وبالتالي القدرة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق والقدرة على مواجهة المصاعب والتحديات التي قد تواجههم في السوق وقد تكون جائحة كورونا احدها لكنها قطعا ليست الوحيدة.

كيف تنظرين الى المرأة كمستثمرة؟ وهل حصلت على مكانتها في مجال الأعمال؟

نعم تستثمر في جميع مناحي الحياة والسياسة وهناك دعم من الدولة للمرأة في جميع المجالات التي تعمل بها والتي انعكست إيجاباً على كل المجالات التي تعمل بها رائدات الأعمال. وفي اعتقادي أن الدعم الأسري مطلوب بشدة خلال المرحلة الحالية كونها من بين الأمور التي تساعد سيدات الأعمال على تحقيق النجاح في المشاريع التي تقوم بتنفيذها، كما أن دعم منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وزارات وهيئات الدولة المختلفة سيصب بلا شك في رفع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

ما التحديات التي تواجه المرأة في مجال البيزنيس وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت؟

يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحديات صعبة جدا ورغم المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع فإن هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير وتعرقل تطور هذا القطاع، فتحديات القوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة وعدم توافر الدعم الكافي او الحماية القانونية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة، والحاجة لخلق بيئة حاضنة اكثر تطورا لدعم مشاريع الشباب وبالمقابل يحتاج الشباب لزيادة وعيهم بالفرص التجارية المتوافرة في السوق المحلي والاقليمي ويزداد الامر صعوبة عندما تكون صاحبة هذا المشروع «سيدة» حيث لا تزال النظرة قاصرة ولا تتساوى مع الرجل.

ما نصيحتك لرائدات الأعمال الراغبات في تأسيس مشاريع؟

لا شك أن النصيحة الأولى تتمثل في عدم الدخول بأي من مجالات العمل دون خبرة سابقة وأن تكون هناك دراية كاملة بالمشروع، حيث لا يمكن لأي فرد القيام بتأسيس مشروع دون معرفة سابقة به، بالإضافة إلى ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة والعمل على مجاراة وسائل التسويق الحديثة مثل تويتر وانستغرام وسناب شات وتكوين قاعدة عملاء تعزز إنتاج تلك المشروعات.

نجحت في الدخول في بيزنيس المقاهي الشعبية.. فكيف تقيمين التجربة؟

أعمل كمستثمرة منذ 15 عاماً في قطاع المقاهي الشعبية التي تجد إقبالاً من المواطنين والمقيمين، وأود هنا تقديم الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل إدارة تلك المقاهي الشعبية وتأمينها بشكل كبير، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والجهات القائمة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأتطلع لزيادة عدد المقاهي الشعبية في المنطقة العاشرة. وأود الإشارة إلى أن لدي معارض دائمة في منطقة الجهراء والصليبخات ومعارض متنقلة بين الفروانية والسالمية.

هل تقيمين معارض لذوي الاحتياجات الخاصة؟

أقدم معارض مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والاسر المنتجة واصحاب المهن والحرف والموهوبين، كما اقدم المعارض بأسعار رمزية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعارض تعد من الأنشطة التي تجد رواجاً كبيراً بين جموع الشباب كونها غير مكلفة من ناحية، كما أنها خير سفير للمنتجات التي يقدمها الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هل هناك خطط مستقبلية سوف تقومين بطرحها خلال فبراير؟

حاليا يتم الاستعداد لطرح مبادرة خلال «هلا فبراير» لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون مفاجأة، لافتة الى ان العديد من ادارات المقاهي الشعبية تدعم الاستثمار في القطاع وتقدم الدعم والقلة يحاربون المستثمرين في القطاع.

ريم الفارس في سطور

باحثة وصاحبة متحف الدانة التراثي ورئيسة مجلس إدارة مجموعة الدانه التراثية

عضوة في شبكة سيدات الاعمال والمهنيات الكويتيات

داعمة للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الخليج العربي بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين

داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وأصحاب المهن والحرف