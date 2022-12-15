«الكويتية» أطلقت برنامج «واثق» لاستقطاب المواهب

الخميس Al wanees

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية برنامج (واثق) لتوطين الوظائف في الطائر الازرق خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى منتصف يناير 2023، والذي يأتي في إطار تشجيع حديثي التخرج على انخراطهم في العمل في مجال الطيران والنقل الجوي وتعزيز روح الوطنية والانتماء للناقل الوطني لدولة الكويت.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة أحمد البناي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية إطلاق أحدث برامجها وحملاتها لتكويت الوظائف ألا وهو برنامج (واثق)، حيث تحرص الشركة من خلال هذا البرنامج على استقطاب المواهب الوطنية الذين يمتلكون الدافع والطموح والشغف ليصبحوا قيمة مضافة للطائر الازرق في تطويره وازدهاره ووصوله إلى أفضل المستويات في تقديم خدماته لركابه الكرام».

وأضاف البناي قائلاً: «تأتي هذه الحملات المتتالية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية على المديين القريب والمتوسط لرفع نسب التكويت، وبناءً على توجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والادارة التنفيذية في جذب الكوادر الوطنية للتخصصات الفنية والادارية في كل دوائر الشركة المختلفة حيث إن الخطوط الجوية الكويتية تتقدم نحو خطى ثابتة للمضي قدماً في الوصول إلى الأهداف المنشودة في توطين الوظائف الشاغرة، وتولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للانضمام إلى الطائر الأزرق».

من جانبها، ذكرت مديرة استقطاب المواهب في الخطوط الجوية الكويتية آلاء الياقوت: «تسعى الخطوط الجوية الكويتية جاهدة لتجديد الدماء داخل جدران الطائر الازرق ودخول كوادر وطنية موهوبة لديها روح المبادرة والكفاءة والتفاني في العمل، حيث (تثق) الخطوط الجوية الكويتية ثقة مطلقة بالمواهب الوطنية وتؤمن بأنهم جزء لا يتجزأ من مستقبل الوطن والشركة».

وأشارت الياقوت قائلة: «إن برنامج (واثق) مستوحى من تمكين الشباب الكويتي لدخول مجال الطيران بخطى واثقة ولتشجيعه على ان يكون جزءاً من تطور الناقل الوطني، كما أن الخطوط الجوية الكويتية طرحت مؤخراً في جميع حساباتها وموقعها الالكتروني حملات متتالية لتعيين واستقطاب الكوادر الوطنية في 18 دائرة مختلفة في الشركة التشغيلية منها والمساندة في تخصصات متنوعة خاصة بقطاع الطيران».

