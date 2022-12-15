فارعة السقاف زارت «المركز».. شراكة استثنائية

الخميس Al wanees

في إطار احتفال لوياك بمرور عشرين عاما على تأسيسها، قامت فارعة السقاف رئيس مجلس إدارة لوياك بزيارة شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، والتي تعد من أولى الشركات الشريكة في مسيرة لوياك العشرينية، لتقديم درعا تذكارية بهذه المناسبة.

وكان في استقبالها ضرار الغانم رئيس مجلس الإدارة، وعلي حسن خليل الرئيس التنفيذي، وعبد اللطيف والنصف العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال. وقد كان درع التكريم على شكل ثمرة الرمان، وأُرفقت معها رسالة تقدير جاء فيها: «شركاؤنا الأعزاء، تختزن ثمرة الرمان من الحكايا والأسرار ما يعادل جواهرها الحمراء المخبأة في جيوبها.

وعبر تاريخها العريق المديد، احتفظت شجرة الرمان لنفسها بمكانة مقدسة في قلوب الشعوب، واعتبرها الناس دلالة العمل الصالح والخصوبة والخير الوفير. واخترنا ثمرة الرمان كهدية رمزية لكم لتمثل مسيرتنا العشرينية الخصبة التي بدأت معكم وكبرت بكم. شركاؤنا الأعزاء، معكم مكنا جواهر من الشباب العربي، ومعكم تمكناّ من النجاح حتى بلغنا العشرين».

من الجدير بالذكر أن شركة «المركز» كانت شريكا استراتيجيا للوياك منذ تأسيسها عام 2002. وقد رحب ضرار الغانم بفارعة السقاف، وعبر عن اعتزازه وأسرة «المركز» بلوياك وإنجازاتها، وأكد على استمرار «المركز» بدوره في دعم المجتمع المدني وتمكينه.

وقال: «نلتقي مع لوياك بمنظومة القيم التي تتبناها، ونؤمن بأهمية رسالتها. كما أننا شهدنا خلال العشرين عاما الماضية التزاما ووفاء بالخطط التي قدمت لنا، ولمسنا النتائج من مخرجات برامجهم. وأسست لوياك لأجيال من القادة الذين أصبحوا اليوم مؤثرين وفي مواقع مهنية مهمة».

وتسهم شركة «المركز» في عدة برامج تنظمها لوياك، من ضمنها برنامج الجوهر للتدريب الإعلامي، الذي يعد شريكا استراتيجيا فيه منذ إطلاقه في يونيو 2020 وحتى اليوم.

