بعد غياب 8 سنوات.. محمد سعد يعود بـ «إكس لانس»

الخميس Al wanees

يعود النجم محمد سعد إلى جمهوره بمسلسل جديد يحمل اسم «إكس لانس» بعد غياب 8 سنوات عن الدراما.

العمل يحمل اسم «إكس لانس»، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وذلك حسب تصريحات منتج المسلسل ممدوح شاهين.

وأكد منتج العمل أنه تم التحضير للعمل منذ شهور عدة في سرية تامة، مشيراً إلى الانتهاء من تأليف 30 حلقة من المسلسل، الذي يقوم بإخراجه أحمد شفيق، وتكتبه ورشة كتابة «بلاك هورس».

وتابع أن الشركة المنتجة سوف تعلن عن بقية أبطال العمل خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء جميع التعاقدات، لافتاً إلى أنه تقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في 25 ديسمبر المقبل. وكان مسلسل «فيفا أطاطا» هو آخر أعمال محمد سعد الدرامية، والذي تم عرضه في 2014، بمشاركة إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبدالرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم، وإخراج سامح عبدالعزيز.

