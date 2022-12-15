«مذكرات زوج» لطارق لطفي في رمضان 2023

الخميس Al wanees

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل «مذكرات زوج» للنجم طارق لطفي، المأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد بهجت، على تقديم العمل في 15 حلقة فقط، لعرضه خلال النصف الأول من رمضان المقبل.

العمل يكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج مريم أحمدي، حيث من المقرر بدء جلسات العمل الأسبوع المقبل من أجل ترشيح بقية الفنانين الذين سيشاركون في بطولة العمل إلى جانب طارق لطفي.

وكان لطفي قد كُرم مؤخراً عن مسلسل «جزيرة غمام» من المركز الكاثوليكي، وأقيمت ندوة لصناع العمل، حيث أكد لطفي أن شخصية «خلدون» التي قدمها في المسلسل كانت تحدياً كبيراً بالنسبة له، حيث إنها ترمز إلى الشر، وإنه أقرب إلى الشيطان، مؤكداً أنه احتار كثيراً في العثور على مفاتيح هذه الشخصية الصعبة وتجسيدها بالصورة التي خرجت عليها.

