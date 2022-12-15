عبدالله الرويشد من «أعياد البحرين» إلى «ليلة من بد الليالي»

الخميس Al wanees

كما هو المعروف عن سفير الاغنية الخليجية عبدالله الرويشد سعيه الدائم ان يكون حاضراً في اي مناسبة او احتفالية خاصة إن كانت وطنية سواء في الكويت او دول الخليج على الخصوص وان تكون لديه مشاركة فعالة وهو يترجم على ارض الواقع معنى الترابط واللحمة الخليجية والصلات الوثيقة التي تجمع الكويت مع بقية اشقائها من دول الخليج. ولذك نراه يشارك اليوم في احياء حفلة غنائية مشتركة مع الفنانين نبيل شعيل ومطرف المطرف تحت عنوان «اعياد البحرين» والتي يتم احياؤها بمناسبة العيد الوطني البحريني والتي ستقام على مسرح الدانة حيث يشارك الثلاثي في تقديم العديد من الاغاني المتنوعة وايضا الوطنية ويتم احياء الحفل بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. وقد حظيّ مسرح الدانة بإقبال لافت على احتفالات العيد الوطني العام الماضي، حيث تم الإعلان عن نفاد التذاكر بالكامل لحضور ليلة من الطرب الأصيل والأداء المتميز أحياها كل من الفنانة أصالة نصري والفنان ماجد المهندس وسيشهد حفل هذا العام مشاركة نجوم الطرب الكويتي في مملكة البحرين، حيث سيتم استقبالهم لأول مرة على خشبة المسرح من قبل الجماهير المتشوقة لحضور هذه الليلة المميزة. على صعيد اخر، يستعد «بوخالد» ايضا الى المشاركة في ليلة مميزة اخرى وهي «ليلة من بد الليالي» التي سوف يحييها مع مجموعة من كبار المطربين وهم كلُّ من نوال الكويتية واصيل ابوبكر وخالد الشيخ وعلي بن محمد ومن المقرر ان تكون في بوليفارد رياض سيتي وستكون في 23 الشهر الحالي على مسرح محمد عبده.

