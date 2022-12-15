«MAD Solutions» تطلق مبادرتها الجديدة لتمثيل محترفي صناعة السينما العربية خلف الكاميرا

الخميس Al wanees

كشفت شركة MAD Solutions عن مبادرتها الجديدة MAD Crew Celebrity التي ستمثل مجموعة من ألمع المحترفين الذين يعملون وراء الكاميرا في مجالات تتنوع بين الإخراج والإنتاج والتصوير السينمائي وتأليف السيناريو وتصميم الأزياء وتأليف الموسيقى والمونتاج. جاء هذا من خلال خبر حصري نشرته مجلة فارايتي العالمية ضمن تغطيتها لأنشطة الشركة في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتضم شركة MAD Solutions تحت مظلتها شركة MAD Celebrity التي أصبحت أكبر وكالة لترويج وإدارة المواهب الإبداعية في العالم العربي منذ تأسيسها، وتعمل الشركة الآن على تنظيم توسع عملائها السريع عبر ثلاث مبادرات تتمايز في أدوارها: MAD Celebrity لنجوم الصف الأول في التمثيل، وMAD Rising Celebrity للمواهب الصاعدة في السينما والتلفزيون التي انطلقت في نهاية 2020، ثم Mad Crew Celebrity لتمثيل محترفي صناعة السينما العربية في منطقة لم تشهد هذا النوع من الخدمات المتخصصة من قبل.

مبادرة MAD Crew Celebrity قدمت خدماتها خلال السنوات الأخيرة أسماءً بارزة مثل المخرج مروان حامد (كيرة والجن، تراب الماس، الفيل الأزرق) والمخرج والكاتب تامر محسن (تحت السيطرة، هذا المساء، لعبة نيوتن)، وهي الآن توسع قائمة عملائها بمجموعة من نخبة المخرجين والمنتجين العرب ومنهم درة بوشوشة ومحمد دياب وأمير فخر الدين.

من جانبهما، قال ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في MAD Solutions: «لطالما كانت مهمة MAD هي توفير منصة ترويجية وتسويقية لأهم صانعي وفناني السينما في العالم العربي الذين يستحقون المستوى نفسه من التقدير الإقليمي والدولي مثل أقرانهم في أوروبا وهوليوود. مع هذا القسم الجديد، يمكننا الآن أن نولي اهتماماً خاصاً للمحترفين الذين يقدمون إبداعهم من وراء الكاميرا، والذين سيضطرون بدون ذلك إلى الاعتماد على الدعاية والترويج الذاتي».

وعلق كريم سامي، المدير التنفيذي لـ MAD Celebrity قائلاً: «على مدى العقد الماضي، مكَّنَّا العديد من صانعي الأفلام من التسويق لمواهبهم وقدراتهم الفنية بأفضل شكل. سيقوم قسم MAD Crew بتسليط الضوء على الجنود المجهولين في صناعة السينما والترفيه في جميع أنحاء العالم العربي وخارجها والذين ساعدت خبراتهم وإبداعهم في صناعة العديد من الروائع المعترف بها».

وأضافت إنجي سكيك، مديرة Mad Crew Celebrity: «الكتاب والمخرجون والمنتجون وطاقم العمل خلف الكاميرا هم المحرك الأول لكل ما نشاهده ونستمتع به على الشاشة، ويشرفنا أن تكون وظيفتنا أن نقدم هذه المواهب من وراء الشاشة للعالم».

