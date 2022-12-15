لعنة «إصابات العمل» تطارد النجوم في بلاتوهات التصوير

الخميس Al wanees

فاجأت الفنانة نيللي كريم، جمهورها، أثناء مشاركتها في الجلسة الحوارية التي أقيمت لها على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنها صورت لمدة شهر داخل مصحة نفسية، وأثناء تصوير مشهد كان يفترض أن تنطق فيه اسمها بعد فترة من عدم قدرتها على الكلام لإصابتها بشلل.

توحد مع الشخصية

وقالت «نيللي»: «لقيت نفسي اتشليت بجد، ومش قادرة أتكلم، وبدأت أعيط جامد»، مضيفة أن «المخرج شوقي الماجري، ظن أنها توحدت مع الشخصية، من دون أن يعرف أن ما تمر به حقيقي». وكشف السقا، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

«مافيا»، لم يكن العمل الوحيد الذي كان شاهدًا على إصابة السقا، فهناك واقعة ثانية، عندما قفز فارغ رصاصة من مسدس كان يحمله الفنان أحمد السقا إلى عينه، إثر إطلاقه النيران في أثناء تصويره مشهداً لفيلم «الجزيرة» 2007، متسببًا في انفجار في مقلة العين، الأمر الذي نتج عنه نزيف في الخزانة الأمامية وفقدان مؤقت للبصر، وشاركه في البطولة محمود ياسين، وهند صبري، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكان للفنانة يسرا، هي الأخرى، نصيب من الإصابات، حيث تعرضت النجمة لكسر في قدمها أثناء تصوير مسلسلها «لدينا أقوال أخرى»، وعلى خلفيته نقلت لأحد المستشفيات وتوقف التصوير وقتها.

وبنفس الطريق، اضطرت الفنانة زينة لوضع قدمها في «جبيرة» قدميها لمدة أسبوع بعد سقوطها بطريقة خاطئة، في أثناء تصوير مشهد من فيلم «كارما»، حيث نقلت إلى المستشفى، وأجرت الفحوصات اللازمة، وطالبها الطبيب المعالج بالراحة التامة، حتى لا تحدث مضاعفات تسوء معها حالتها الصحية.

