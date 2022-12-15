زيجات جديدة بالوسط الفني في 2022

الخميس Al wanees

شهد الوسط الفني العديد من الزيجات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد زواج الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، بعد العديد من الشائعات التي طاردت الاثنين بعد مشاهدتهما في العديد من المناسبات معا.

زواج شيري وطارق صبري

بعد صداقة قوية بدأت الاثنين في كواليس مسلسل «بنات خارقات»، عقد الفنان طارق صبري قرانه على الفنانة شيري عادل، في أجواء عائلية بسيطة، واكتفى الاثنان بحفل بسيط ونشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي لتنهال عليهما موجة من المباركات بعد ذلك.

وجاء زواج شيري وطارق بعد قصة صداقة تحولت لقصة حب قوية، خاصة بعد طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، لتجد صبري بجوارها في تلك الفترة الصعبة في حياتها.

العديد من النجوم كتبوا للعروسين ومنهم الفنانة بشرى والفنانة إيمان العاصي وحورية فرغلي وآخرون.

مروة الأزلي

ووائل فرج

احتفلت الفنانة مروة الأزلي بعقد قرانها على المخرج وائل فرج وظهرت الفنانة مروة الأزلي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض.

كما كشفت عن موعد حفل الزفاف على المخرج وقالت لـ«النهار»: «أحتفل بحفل زفافي بعد عيد الفطر».

وتلقت مروة الأزلي تهنئة من أصدقائها الفنانين منهم رحاب الجمل والمؤلف محمد هشام عبية والمؤلف محمد جلال وغيرهم الذين حرصوا على المباركة لها والتمنيات بالسعادة.

وكانت مروة الأزلي تظهر منذ فترة مع المخرج وائل فرج في العرض الخاص لمسلسل «الوضع مستقر 2» وهو من إخراجه، وتشارك فيه مروة الأزلي بشخصية «ولاء»، كما ظهرت معه في العرض الخاص لفيلم «الدعوة عامة».

