غرق مركب في «القنال الإنكليزي» على متنه عشرات المهاجرين

عربيات ودوليات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس، أن قارباً صغيراً يقل أكثر من 40 مهاجراً غرق قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا وسط طقس شديد البرودة، ما أسفر عن مصرع عدد من الذين كانوا على متنه. وأكد مسؤولو الحكومة والطوارئ في بريطانيا وقوع الحادث، وأفادوا بأن قوارب النجاة وطائرات الهليكوبتر وفرق الإنقاذ تعمل حالياً مع القوات البحرية الفرنسية والبريطانية للاستجابة للحادث. وذكرت الإذاعة البريطانية أنه تم إنقاذ 43 شخصاً وأن «عدداً قليلاً» لقي حتفه. يذكر أنه منذ بداية العام، عبر نحو 45 ألف شخص القنال الإنكليزي، مقارنة بنحو 30 ألفاً في العام الماضي.

