تركي الفيصل: أميركا لا يمكنها تحمل ترك الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

الرياض- لندن- الوكالات: أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل ترك الشرق الأوسط.

وقال الفيصل خلال لقاء مع «966 Podcast» تعليقا على العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة: «لدينا مصالح مشتركة مع بعض سواء محاربة الإرهاب أو مقابلة تحدي سياسة إيران التدميرية والمزعزعة في المنطقة، أو مسألة التعاون الاقتصادي لمصلحة الإنسانية..».

وتابع قائلا: «أميركا لا يمكنها تحمل ترك الشرق الأوسط هناك العديد من المصالح، ليست فقط اقتصادية ومصالح أعمال بل أيضا مصالح سياسية فلديك التقدم الروسي في الشرق الأوسط في سورية ومناطق أخرى في المنطقة هنا ولدينا مصالح إيران التي تتجاوز حدودها والتي تمتد من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط وتشمل اليمن في الوقت الحالي..». وأضاف: «كل هذه المسائل تقربنا من بعض وبسرور أعتقد أننا جميعا نعترف أننا ليس فقط بحاجة بعضنا البعض بل نحتاج للعمل سويا وهو أمر قمنا به في الماضي..» في غضون ذلك، وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره البريطاني، بين والاس، خطة للتعاون الدفاعي، ضمن تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين. وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع في المملكة، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الجانبان، وفق البيان، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

بدورها أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن الجانبين تحدثا عن قوة الشراكة الدفاعية التاريخية بين بريطانيا والسعودية لأكثر من نصف قرن، على أساس الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار وتعزيز الأمن المتبادل والإقليمي». في سياق متصل، استعرض نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحظى بريطانيا بعلاقات تاريخية كبيرة مع السعودية، وهي واحدة من كبرى الدول التي تحظى باستثمارات وتجارة بينية معها، ولها حضور عسكري وأمني كبير بالمنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة.

وسبق أن قالت لندن في تصريحات سابقة، إنها ستُبقي أنظمة دفاع جوي بالسعودية؛ للمساعدة على التصدي لهجمات الحوثيين على المملكة.

