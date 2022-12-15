فلسطين: الاستيطان التهم 35 % من مساحة الضفة

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: كشف تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت 243 بؤرة استيطانية للمستوطنين على مساحة 35 % من مجمل مساحة الضفة الغربية، بالإضافة للكتل الاستيطانية الضخمة التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وقال معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» في تقرير له عن البؤر الاستيطانية صدر أمس إن البؤر الاستيطانية التي شرع الاحتلال في إقامتها بالضفة الغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي تتركز في المناطق المرتفعة مثل التلال والجبال التي تقع في مناطق إستراتيجية من خلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين، يتم الاستيلاء على محيطها من الأراضي الفلسطينية وإقامة بنية تحتية لها، مبيّنًا أن مساحة الأراضي التي استولت عليها تلك البؤر الاستيطانية تقدر بنحو 450 ألف دونم ما نسبته 35 % من مساحة الضفة الغربية، يتم توسعتها بشكل مستمر، وربطها بطرق استيطانية يتم شقها في عمق الأراضي الفلسطينية.

بدوره قال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار مؤيد شعبان: إن عدد المستوطنات التي هي أشبه بالمدن من حيث البنية التحتية والخدمات التي يقدمها الاحتلال لها يبلغ 200 مستوطنة يقطنها مئات آلاف المستوطنين يضاف إليها البؤر الاستيطانية التي يخطط الاحتلال لتحويلها لمستوطنات، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد أكبر عملية توسع استيطاني بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتكريس الاستيطان، وحصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية في مساحة لا تتجاوز 40 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية التي يلتهمها الاستيطان يوميًا. إلى ذلك، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لسيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتانياهو على مفاصل الدولة الأمنية، تعد «شطبا لكل الاتفاقيات» بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بـ«قراءة تمهيدية» على ثلاثة مشاريع قوانين تمهد الطريق إلى سيطرة النواب المتطرفين في ائتلاف نتانياهو مثل أرييه درعي، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، على جهاز الشرطة ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

وقال الشيخ في البيان إن «مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الثلاثاء قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) في الضفة الغربية».

وأضاف أن «تلك القرارات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخرق فاضح للشرعية الدولية».

ووفق اتفاقية «أوسلو 2» لعام 1995، صنّفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية. أما المنطقة الثالثة فهي «ج»، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى «اللجنة المنظمة» (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيدا لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

