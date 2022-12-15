تركيا تعتقل 44 شخصاً بتهمة التجسس لصالح «الموساد» !

عربيات ودوليات

قبضت أجهزة الامن التركية على عشرات الاشخاص للاشتباه في تجسسهم على أفراد وهيئات فلسطينية في البلاد لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية «الموساد»، بحسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية أمس.

وقال موقعا «الأخبار» وصحيفة «صباح»: إن المقبوض عليهم والبالغ عددهم 44 شخصا، جرى اعتقالهم خلال عملية مشتركة نفذتها المخابرات التركية بالتعاون مع شرطة مدينة إسطنبول.

واضاف الموقعان: ان سبعة من هؤلاء جرت احالتهم الى القضاء بعد استكمال التحقيق معهم، وبقي 7 رهن التحقيق لدى شعبة مكافحة الارهاب، فيما لا يزال البحث جاريا عن 13 اخرين.

واشارا الى ان عددا ممن تم القبض عليهم يعمل في شركات استشارية تنشط ضمن شركات تحر خاصة، وكان هدفهم متابعة ومراقبة وجمع معلومات عن أفراد وشخصيات ومؤسسات فلسطينية في تركيا لصالح الموساد، لقاء مبالغ مالية.

ومن بين المعتقلين الرئيس المؤسس لجمعية تحر خاص يدعى إسماعيل يتيم أوغلو، والذي يقول في موقعه الالكتروني ان له خبرة في تنظيم المؤتمرات والندوات وكذلك الدورات والورش التدريبية حول اساليب التحري، و التي كان يعقدها في جامعة حكومية. وفي اكتوبر 2021، اعلنت السلطات التركية تفكيك واعتقال شبكة للموساد مؤلفة من 15 شخصا، والذين جرى تكليفهم من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلية بجمع معلومات حول فلسطينيين مقيمين في تركيا، وتحديدا طلبة يدرسون ضمن تخصصات لها صلة بالصناعات الدفاعية. وقالت وكالة الانباء التركية «الاناضول» حينها ان النيابة فتحت تحقيقا مع اعضاء الشبكة بعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في البلاد من اجل جمع معلومات ونقلها للموساد لقاء مبالغ مالية.

