السيسي يؤكد أهمية اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي

عربيات ودوليات

يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم أمام قمة قادة الولايات المتحدة وافريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، على إطار الاستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات صحافية أمس في واشنطن، أن كلمة الرئيس السيسي ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج ايجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ، وبالتالي ستعكس الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد، ولاسيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الافريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الافريقية.

واستهل السيسي نشاطه، أمس، بمقر إقامته في واشنطن، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأميركي.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن السيسي عقد أيضا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء «تجمع أصدقاء مصر» في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، كما التقى في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

