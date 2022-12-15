مقتل 57 صحافياً وسجن 533 آخرين في 2022!

عربيات ودوليات

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن عدد الصحافيين المسجونين في أنحاء العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد عام 2022، وذلك بعدما ارتفع العدد إلى 533 صحافيا، في حين قُتل 57 صحافيا على مدى الـ12 شهراً الماضية.

وأكدت المنظمة في حصيلتها السنوية ارتفاع عدد الصحافيين الذين قُتلوا إلى 57، ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما تم تسجيل مستويات «متدنية تاريخيا» بلغت مقتل 48 صحافيا عام 2021، و50 صحافيا عام 2020. ويزيد عدد الصحافيين المسجونين هذه السنة بـ40 صحافيا عن العام الماضي، الذي سجل في الأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحافيا، حسب المنظمة الحقوقية.

ويتوزّع أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم على 5 دول، وهي الصين التي تحتجز 110 صحافيين، وبورما التي تحتجز 62 صحافيا، بينما ارتفع العدد في إيران -بسبب الاحتجاجات الأخيرة- إلى 47 صحافيا، في حين تحتجز فيتنام 39 صحافيا، وتحتجز بيلاروسيا 31 آخرين.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه «القائمة القاتمة» هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ 1995.

وصرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة، كريستوف دولوار، بأن «الأنظمة الدكتاتورية والمتسلطة تحشو سجونها بصورة متسارعة عن طريق سجن صحافيين».

ولفتت المنظمة -ضمن هذا التعداد العالمي السنوي- إلى عدد غير مسبوق من الصحافيات المسجونات بلغ 78 امرأة مقابل 60 العام الماضي. أوضحت أن الصحافيات يمثلن الآن نحو 15% من المسجونين، وذلك بالمقارنة مع نسبة كانت أقل من 7% قبل 5 سنوات.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود منحت جائزة شجاعات 2022، للناشطة الحقوقية والصحافية الإيرانية المسجونة بطهران، نرجس محمدي.

وتم منح هذه الجائزة لـمحمدي بسبب «جهودها في قضايا السجناء وتعذيبهم ونشاطها المدني في السنوات الأخيرة».

وقرأ ولدا محمدي التوأم اللذان انفصلا عنها منذ سنوات عديدة ويعيشان في فرنسا رسالتها المكتوبة، من داخل سجن إيفين وسط ترديد شعار الاحتجاجات المتواصلة في إيران «المرأة الحياة الحرية». وقالت محمدي في رسالة قرأتها ابنتها نيابة عنها في حفل توزيع الجوائز: «بينما أكتب هذه الرسالة، فأنا محاطة بأكثر من 60 سجينة سياسية، وبلدي يمر بانتفاضة شعبية وقمع حكومي».

وأعلن اسم محمدي وهي المتحدثة باسم مركز حقوق الإنسان الإيراني من قبل جان دوندار الصحافي بجريدة الجمهورية التركية. وكتبت نرجس محمدي كتاب «التعذيب الأبيض» في محادثات مع السجناء حول الحبس الانفرادي، وكان هذا الكتاب أحد الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع.

كما أقيمت جائزة مراسلون بلا حدود السنوية الثلاثون لحرية الصحافة بحضور ديمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام.

