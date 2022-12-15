الاتحاد الأوروبي يرجح مقتل 800 ألف شخص في إثيوبيا

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أمستردام- «سبوتنيك»: رجح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، مصرع ما بين 600 إلى 800 ألف شخص، خلال ما أسماه «الحرب المميتة» بين الحكومة الإثيوبية ومسلحي إقليم تيغراي.

وقال بوريل، في كلمة بالمنتدى الـ24 للاتحاد الأوروبي «أعتقد أن هناك ما يقارب 600-800 ألف شخص قتلوا خلال الحرب المميتة في إثيوبيا». وفي مطلع نوفمبر الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما بوساطة الاتحاد الأفريقي.

ونهاية أغسطس الماضي، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات بالعودة إلى الأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي؛ وهو ما دعا إليه أيضا قادة الجبهة، لكنهما لم يوقعا بعد على الاتفاق.

واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص؛ عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى الإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.

