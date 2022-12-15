الكرملين: لا سلام قبل تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا

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موسكو - الوكالات: أكد الكرملين أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم «قمة صيغة السلام العالمي».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي أمس إن «على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان».

وأوضح أن «هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة» مشيراً إلى «استحالة أي تقدم» دبلوماسي طالما أن كييف «لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار».

وفي نهاية سبتمبر، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع. وتطالب أوكرانيا، من جانبها، روسيا بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها.

واشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر «غير وارد»، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

وجدد الرئيس الأوكراني الاثنين خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف نوفمبر وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.

ميدانيا، قال قائد عسكري روسي في شرق أوكرانيا، للتلفزيون الرسمي، إن بلاده لا تستطيع هزيمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا دون استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف قائد القوات الروسية في منطقة دونيتسك، ألكسندر خوداكوفسكي، في المقابلة، أن موارد روسيا «لها حدود»، كما أكد أن بلاده «تقاتل الآن العالم الغربي بأسره، ولهذا السبب يمكن أن يكون التصعيد التالي لحرب أوكرانيا واحدا فقط: السلاح النووي». وتابع: «ليس لدينا الموارد اللازمة لهزيمة كتلة الناتو بالوسائل التقليدية».

ولم يرد الكرملين علنا على تصريحات خوداكوفسكي.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طرح للمرة الثانية، هذا الأسبوع، احتمال أن تغير روسيا رسمياً عقيدتها العسكرية بعدم كونها أول من يستخدم الأسلحة النووية في صراع، بعد أيام من تحذيره من التهديد «المتزايد» بحرب نووية.

وأضاف بوتين في كلمة من بيشكيك، عاصمة قرغيزستان: «لديهم (الولايات المتحدة) في استراتيجيتهم، في الوثائق، ضربة وقائية.. نحن لا نفعل ذلك.. نحن من الناحية الأخرى، قمنا بصياغة ضربة انتقامية في استراتيجيتنا».

