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دوليه

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مودريتش: كنا نتمنى بلوغ النهائي


يعتبر الأسطورة لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا أن قرار ركلة الجزاء المحتسبة للأرجنتين في نصف النهائي، كان السبب في تغيير مسار المباراة. وخسرت كرواتيا أمام الأرجنتين، بثلاثية نظيفة، أول من أمس، لتودع كأس العالم من نصف النهائي. وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة «الهزيمة واردة في كرة القدم، لكن لا يمكن أن تكون بتلك الطريقة، علينا أن نتعافى وأن نحاول تحقيق المركز الثالث». وأضاف «نشعر بالحزن، كنا نتمنى أن نصل للنهائي مرة أخرى، ولكن هذا لم يحدث، يجب أن نهنئ الأرجنتين». وتابع: «كنا على ما يرام، سيطرنا على المباراة، لكننا حرمنا من ركلة ركنية لصالحنا، وفي نفس اللعبة احتسب علينا ركلة جزاء». وختم «لا اعتقد أنها ترتقي لركلة الجزاء، فقد غير هذا القرار من مسار المباراة».


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