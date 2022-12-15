الفاريز: ليو قادر على فعل أي شيء

دوليه

تغنى جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين، بما فعله زميله ليونيل ميسي، في مباراة كرواتيا، أول من امس، على ملعب لوسيل، في نصف النهائي. وسجّل ألفاريز هدفين من صناعة ميسي الذي أضاف هدفًا من ركلة جزاء، ليفوز راقصو التانغو بثلاثية نظيفة ويتأهلوا إلى المباراة النهائية. وقال ألفاريز في تصريحات للصحافيين عقب المباراة: «ما فعله ميسي في الهدف الثالث لا يصدق، عليك أن تكون مستعدًا بشكل دائم لأن ليو قادر على فعل أي شيء بالكرة». وتابع: «منتخب الأرجنتين وحدة واحدة، وأطالب الجماهير أن تستمر في دعمنا والإيمان بنا». وواصل تصريحاته «في السابق كنت مشجعًا، والآن أنا جزء من شيء مهم، هذا رائع».

