سكالوني: أمامنا خطوة لتحقيق الهدف

دوليه

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إن الفوز على كرواتيا كان صعبا واحتاج عملا تكتيكيا كبيرا. وحقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على حساب كرواتيا 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب لوسيل ضمن منافسات نصف النهائي.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة إن نتيجة هذه المباراة لا تعكس بالضرورة تفوق الأرجنتين الكامل على مجريات اللقاء. وأشار إلى أن كرواتيا لعبت بطريقة جيدة جدا، «يستطيعون تبديل المواقع من اليسار إلى اليمين، ويمتلكون خط وسط قوياً».

وأكد أن فريقه غير طريقة اللعب بعد الهدف الأول، مردفا «ثم استمتعنا باللعب خلال اللقاء».

وتابع «أمامنا خطوة من أجل تحقيق الهدف النهائي، ويجب علينا التركيز».

واعتبر أنه من الصعب أن يلخص أفكاره في كلمات قليلة، مضيفا «كل جماهيرنا ستحتفل. الأمر فيه الكثير من العواطف والمشاعر، أنا متحمس لردة فعل الشعب الأرجنتيني».

وشدد على أن الخسارة أمام السعودية كانت صدمة في البداية، مقدما الشكر للجماهير على وقوفها بجانبه. وأضاف «الأرجنتين حاليا في النهائي ونكتب التاريخ، وسنسعى للفوز والاحتفال باللقب».

وأكد «لا مجال للتفضيل بين المغرب وفرنسا، سنواجه منتخبا قويا في النهائي، وسنقدم له كل الاحترام». وبسؤاله هل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ قال «نفخر بأن يكون أفضل لاعب من بلادنا، وأشعر بفخر أكبر لأني أدرب ميسي، وأشعر أنه يحفزني أكثر لتقديم كل ما عندي من أجل الأرجنتين».

وشدد على أن الأداء من الممكن أن يتحسن في المباراة النهائية، مختتما «أمامنا بعض الأيام من أجل التحضير». وأردف «جهازنا الفني خاض العديد من المباريات بمتعة كبيرة.

نعيش ونتنفس من أجل الكرة الأرجنتينية». وشدد على أنه سيبدأ التركيز والتخطيط للمواجهة المقبلة، بعد نهاية الاحتفالات من هذه المباراة.

واعتبر أن «الفوز يعد شيئا إيجابيا. لدينا 23 لاعبا، يجب أن يكون الجميع مستعداً لخوض المباراة النهائية، قوة منتخبنا هي من قوة اللاعبين، جميعهم يحضرون الجلسات التدريبية ويستمتعون». وأكد أن «ألفاريز لاعب ممتاز، لقد كان رائعا جدا في الوسط أيضا، ولعب رجلا لرجل بطريقة ممتازة، وقد تمكن من كتابة التاريخ مع رفاقه». وختم «شرف كبير لي أن أقود هذه المسيرة الرائعة مع منتخب الأرجنتين».

وعلى ستاد لوسيل الذي عجّ بجماهير زاحفة من بوينوس أيرس وأخرى مقيمة في الدوحة، عبّرت طوال البطولة عن دعمها غير المنقطع لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، حسمت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، منطقياً النتيجة في الشوط الأوّل، قبل توجيه الضربة القاضية في الثاني.

واستغل ألفاريس (22 عاماً) خطأ دفاعياً بالتغطية من المخضرم ديان لوفرين، بعد تمريرة جميلة من الشاب إنسو فرنانديز، فانفرد بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي أسقطه أرضاً: احتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد نحو نصف ساعة على البداية (34).

وترجمها ميسي صاروخية، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف بالتساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله في نادي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، و11 في مجمل مشاركاته في كأس العالم.

ولم يتأخر لاعبو المدرب سكالوني في مضاعفة النتيجة، عندما استغلوا كرة أهدرها الكروات أمام منطقتهم، فانطلق ألفاريس بسرعة صاروخية وتخلص من دفاع كرواتيا على طريقة متزلجي مسابقة التعرّج وسجّل منفرداً في مرمى ليفاكوفيتش (39).

وفي الثاني، تبختر ميسي في منطقة جزاء كرواتيا متلاعباً بالشاب يوشكو غفارديول، أحد أفضل مدافعي النهائيات، فمرّر كرة حاسمة لألفاريس الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في قطر (69).

وأحرز ميسي (35 عاماً) كل الألقاب الممكنة، خصوصاً مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، واتبعها بتتويج قاري مع منتخب بلاده في كوبا أميركا في عقر دار البرازيل عام 2021، لكن اللقب العالمي الأهم لا يزال يهرب من لاعب سجل 790 هدفاً، بعد أربعة اخفاقات أقربها للتويج عام 2014 عندما خسر في الرمق الأخير أمام ألمانيا.

وتتويجه الأحد، سيضعه دون أي شك بمصاف البرازيلي بيليه، المتوج ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 ومواطنه الراحل دييغو مارادونا الذي قاد «بمفرده» الأرجنتين إلى لقبها الثاني في 1986.

