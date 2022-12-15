ميسي: النهائي آخر مباراة أخوضها في كأس العالم

دوليه

أعلن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه لا يتوقع أن تستمر مسيرته الدولية حتى مونديال 2026.

وأسهم ميسي بقوة في الفوز على كرواتيا 3-0 أول من امس في نصف نهائي كأس العالم.

إذ سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثالث لزميله جوليان ألفاريز. وقال ميسي في تصريحات للصحافيين بعد مباراة كرواتيا «النهائي المقرر الأحد ، سيكون آخر مباراة أخوضها بكأس العالم».

وسيكون ميسي في التاسعة والثلاثين من عمره عند إقامة نهائيات كأس العالم المقبلة 2026.

وأوضح ميسي «أنا سعيد للغاية بما حققناه في قطر، حتى أنهي مشواري في كأس العالم (الذي بدأ منذ نسخة 2006) ببلوغ النهائي». وتابع «كل ما عشته في مونديال قطر كان مثيرا للغاية، ما عاناه الناس من أجلنا، وكيف يستمتع جمهورنا في الأرجنتين بما نقدمه».

وأردف «بالتأكيد ستكون هذه المباراة النهائية (ضد المغرب أو فرنسا) آخر مباراة لي في كأس العالم، لا سيما أن هناك العديد من السنوات (حتى المونديال المقبل). لا أعتقد أنني سأكون هناك (في 2026)».

وأضاف «نهائي الأحد سيحمل طابعا مختلفا».