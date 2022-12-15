لوريس بعث رسالة مواساة لكين

دوليه

بعث حارس مرمى منتخب فرنسا هوغو لوريس رسالة نصية إلى مهاجم إنكلترا هاري كين، بعد أن إهداره ركلة قبل دقائق من نهاية المباراة التي خسرها المنتخب الإنكليزي 2-1 أمام فرنسا في ربع النهائي. واحتفل لوريس، قائد منتخب فرنسا، بعدما أهدر كين ركلة الجزاء في المباراة المثيرة. ولكونه زميلاً لكين في توتنهام منذ حوالي عشر سنوات، تواصل الحارس الفرنسي البالغ عمره 35 عاماً مع المهاجم الذي انفطر قلبه بعد نهاية اللقاء. وقال لوريس للصحافيين قبل مواجهة المغرب في نصف النهائي: «إنه وقت صعب للمنتخب الإنكليزي ولهاري كين». وأضاف: «لست بحاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير، تبادلنا الرسائل بعد المباراة، لم يكن من السهل العثور على كلمات وكان بحاجة لبعض الوقت للراحة». وتابع: «لكني أعتقد أنه يستطيع أن يفخر بما حققه مع المنتخب الوطني».

