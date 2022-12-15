نيوكاسل يفكر في رابيو

دوليه

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي نيوكاسل الإنكليزي سيبدأ التحرك نحو صفقة صادمة بمحاولة التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو. وأوضحت أن إدارة النادي الإنكليزي ستختبر نظيرتها في يوفنتوس الإيطالي بتقديم عرض مادي كبير للتعاقد مع النجم الفرنسي في يناير المقبل. وأضافت: «عقد رابيو مع اليوفي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق مجاناً في يناير المقبل». وتابعت «تألق لاعب وسط يوفنتوس مع منتخب بلاده في كأس العالم، أسهم في رغبة نيوكاسل بسرعة التحرك في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

