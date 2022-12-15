داليتش: رأينا ميسي الحقيقي

دوليه

اعترف زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، بأن ليونيل ميسي قدم العرض الذي توقعه فريقه، ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى المباراة النهائية وإنهاء الحلم الكرواتي.

وسجل ميسي نجم باريس سان جرمان الهدف الأول وصنع الهدف الثالث خلال الفوز المثير للتانغو على كرواتيا 3-0 أول من امس.

وتقدم ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما. وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو.

وفي الشوط الثاني أحرز ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في المونديال.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وقال داليتش: «لا يوجد ما يقال عن إمكانات ميسي، في آخر 15 عاما، إنه على الأرجح أفضل لاعب في العالم، اليوم مجددا كان جيدا للغاية وخطيرا».

وأضاف: «لقد صنع الفارق في الإمكانات لمصلحة الفريق الأرجنتيني، كان لديه هذه القدرات المتفجرة والبراعة الفنية في الأداء، إنه ميسي الحقيقي الذي توقعنا رؤيته».

وأكد «حققنا إنجازات كبيرة للمنتخب الكرواتي الوطني، والكثير من اللاعبين لديهم إمكانات كبيرة».

وتابع «كان سيصبح من الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية لتتويج هذا الجيل».

وقال داليتش «المباراة كانت صعبة.. هذه المباراة لم يحالفنا الحظ فيها، يتعين علينا أن نخوض مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث».

وأضاف: «قلت للاعبين أن يرفعوا رؤوسهم، وأن يبقوا فخورين بما قدموه،

وأن يتماسكوا معنويا.. كان بوسعهم أن يقدموا مستويات أكبر من ذلك خلال المباراة لكن هذا هو حال كرة القدم، علينا أن نستعد للقاء المركز الثالث».

وتابع: «لا يمكنني أن أعترض على قرارات الحكم، حيث نقبل الخسارة» ولا يريد الاعتراض على القرارات، وخصوصا بعد الهدف الأول الذي طالب به كرواتيا بركنية. وأشار: «كأس العالم الحالية هي نهاية جيل على صعيد كرواتيا في المونديال، وبعض اللاعبين وصلوا إلى سن معينة لا يمكنهم الاستمرار في المستقبل.. هناك إنجازات رائعة حققها هذا الجيل، وهناك من سينهي مسيرته بحلول يورو 2024».

واختتم تصريحاته قائلا: «سأواصل عملي مع الاتحاد الكرواتي، مستمر بعقده حتى يورو 2024، أريد أن استمر بهذه الرحلة».

