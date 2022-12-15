الأرجنتين تحتفل

دوليه

شهدت الأرجنتين، احتفالات ضخمة بتأهل المنتخب الأول إلى نهائي كأس العالم، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي. وزحفت الجماهير إلى الشوارع والميادين للاحتفال بالإنجاز الجديد لمنتخب التانغو، الذي اقترب خطوة أخرى من حصد اللقب. واكتظت الساحات في العاصمة بوينس آيريس بالجماهير، وسط احتفالات ضخمة بالفوز على كرواتيا. وعلى صعيد آخر فقد احتفل الأرجنتينيون في قطر وتحديدا في سوق واقف قبل وخلال وبعد المباراة، بالإضافة إلى محطات الميترو التي عرفت احتفالات ورقصات متواصلة للجماهير بسبب تأهل الفريق إلى النهائي.