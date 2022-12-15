أغويرو: هيا يا أرجنتين

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عبر الدولي الأرجنتيني السابق، سيرجيو أغويرو، عن سعادته بتسليم مواطنه ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو، جائزة رجل مباراة فريقه أمام كرواتيا، في نصف النهائي. وتوج ميسي، بجائزة رجل المباراة، بعدما قاد الأرجنتين للمرور إلى المباراة النهائية، عقب الفوز بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وقدم أداءً رائعًا طوال المباراة. واختارت الشركة الراعية أغويرو لتسليم ميسي جائزة رجل المباراة في لفتة طيبة، بحكم العلاقة المميزة جدًا بين الثنائي. ونشر أغويرو، عبر حسابه على «إنستغرام»، صورة له مع ميسي خلال تسليم الجائزة، وكتب عليها: «إنه لمن دواعي سروري أن أمنحك هذه الجائزة يا ليو، أنت تستحق ذلك يا صديقي.. أحبك!». وختم: «خطوة أخرى تفصلنا عن اللقب، دعونا نتقدم، هيا يا أرجنتين».