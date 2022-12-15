باستوري: نستمتع بما يقدمه ميسي

دوليه

اعتبر خافيير باستوري لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق، ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ، مؤكدا أنه يتمنى فوزه بلقب كأس العالم. وقال خافيير باستوري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «من الرائع أن نشاهد الأرجنتين وليونيل ميسي بهذا المستوى، ويصلون للمباراة النهائية للمونديال، ليو يقدم بطولة مختلفة وكبيرة جدا في المونديال الخامس له، نستمتع به كثيرا».

وأضاف: «ميسي لاعب فريد جدا ويظهر في كل مباراة بأنه ركيزة أساسية في المنتخب الأرجنتيني، فهو قادر على صناعة الفارق بتسجيل الأهداف وصناعتها، ويبهرنا جميعا بما يقوم به، إنها بطولة كبيرة له، والجميع يتمنى فوزه بلقب المونديال». وأشار: «المنتخب الأرجنتيني قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا واستحق الصعود للمباراة النهائية، ونحن بالطبع سعداء وفخورون جدا».

وواصل: «ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ودائمًا ما يقارنون ميسي بمارادونا في كل هذه السنوات ولكن نحن نتحدث عن ثنائي مختلف، لكنهما أظهرا قدراتهما داخل الملعب مع المنتخب، وهذا يجعلنا فخورين كأرجنتينيين، الآن الكل يشجعنا من أجل ميسي».

