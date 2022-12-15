الأرجنتين عادلت رقم البرازيل وإيطاليا

دوليه

حسم منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل الأولى لنهائي كأس العالم، على حساب منتخب كرواتيا، في انتظار الطرف الثاني. واكتسح منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة أول من امس، في نصف النهائي. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات فقد تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة. ونجح راقصو التانغو في بلوغ النهائي مرتين في آخر ثلاث نسخ من المونديال (2014 و2022). وأضافت الشبكة أن الأرجنتين بذلك تعادلت مع منتخبي البرازيل وإيطاليا، بينما يفصلها نهائيون آخرون لمعادلة رقم ألمانيا (8 نهائيات). وبتلك النتيجة، حقق منتخب الأرجنتين أكبر فوز له في نصف نهائي المونديال دون أن تهتز شباكه.