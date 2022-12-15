27 فبراير موعد حفل «فيفا»

دوليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس، عن موعد حفل جوائز «الأفضل» لعام 2022، والذي يقدم فيه جوائزه للأفضل في فئات عدة. ويقام الحفل في 27 فبراير، فيما تبدأ عملية التصويت على الجوائز في 12 يناير.

وأشار فيفا إلى أن التصويت سيكون على ما قدمه المرشحون في كل جائزة خلال الفترة من الثامن من أغسطس 2021، إلى 18 ديسمبر 2022 وهو موعد المباراة النهائية للمونديال.

وتتضمن فئات جوائز «الأفضل»، التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة، أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة كرة قدم نسائية، أفضل حارس وحارسة مرمى، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة أفضل مشجعين إضافة للتشكيلة المثالية على مستوى اللاعبين واللاعبات.

