مورينيو مرشح لقيادة البرتغال

دوليه

ذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن مدرب روما الإيطالي جوزيه مورينيو أصبح المرشح الأقوى لتولي تدريب منتخب البرتغال. وأوضحت أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب فرناندو سانتوس، مشيرة إلى أن «سبيشيل ون» هو المرشح الأبرز لشغل منصب المدير الفني.

وأضافت «اتحاد الكرة البرتغالي سيعمل على استبدال المدرب فرناندو سانتوس عقب الخروج من ربع النهائي بالخسارة أمام المغرب بهدف دون رد».

وأشارت إلى أن مورينيو هو الخيار الأول لاتحاد الكرة، لافتة إلى أن العائق هو ارتباط المدرب البرتغالي بعقد مع روما الإيطالي حتى 2024 مع إمكانية التمديد حتى 2025.

وتابعت أن المشروع الذي يقوده مورينيو مع «الذئاب» سيصعب من مهمة اتحاد الكرة البرتغالي، خاصة أنه حقق مع الفريق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي الإيطالي لبناء فريق قوي وأبرزها التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا. وختمت بأنه يأتي في المرتبة الثانية خلف مورينيو مدرب روما السابق باولو فونيسكا إلى جانب روي خورخي.

