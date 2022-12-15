بلجيكا تنشر إعلان توظيف مدرب

دوليه

نشر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أول من امس، إعلان توظيف للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن تدريب «الشياطين الحمر» عقب إقصائهم من دور المجموعات في المونديال.

وجاء في إعلان الاتحاد أنه يبحث عن «مدرب طموح وله خبرة دولية على أعلى الأصعدة العالمية ومعارف وأفكار تكتيكية ومهارات شخصية مناسبة». وأضاف الاتحاد «نبحث عن فائز متسلسل صاحب خبرة في إدارة أفضل لاعبي العالم»، ووضع حدا أقصى لإرسال الطلبات هو الأول من أكتوبر 2023. يذكر أن مارتينيز رحل عن الفريق بعد أكثر من ست سنوات قضاها في المنصب.

وعقب إقصاء بلجيكا من المونديال أعلن قائد المنتخب ولاعب ريال مدريد إيدين هازارد اعتزاله الدولي. لكن لا تزال بلجيكا تتمتع بمجموعة من أفضل اللاعبين ومنهم كيفين دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو ويانيك كاراسكو.

