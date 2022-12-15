مجموعة استشارية لمساعدة «المانشافت»

دوليه

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، تشكيل مجموعة استشارية جديدة لمساعدة المنتخب الألماني على التعافي بعد الخروج الحزين من دور المجموعات بكأس العالم.

وكان المنتخب الألماني، مرشحاً لتجاوز الأدوار النهائية في المونديال، قد ودع البطولة من دور المجموعات الأمر الذي أدى إلى مغادرة أوليفر بيرهوف مدير الفريق بعد 18 عاماً.

ودارت تكهنات حول لحاق المدير الفني هانزي فليك به، لكن مدرب بايرن ميونخ السابق أكد بقاءه في تدريب الفريق. وتضم المجموعة الجديدة الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغيه، وأوليفر مينتزلاف، والنجوم الدوليين السابقين ماتياس سامر ورودي فولر وأوليفر كان. وسيترأس نويندورف المجموعة بالإضافة إلى نائبه هانز يواكيم فاتسكه.

وقال نويندورف: «أعتقد أن تلك المجموعة تعرف الكثير عن الكرة الألمانية ومنتخب ألمانيا، نحن لسنا اتحاد يقرر فيه شخص واحد كل شيء». وأضاف: «سيكون هناك مناقشة أولية قبل أعياد الميلاد، سنعطي لأنفسنا مهلة زمنية، يجب علينا أن نوحد قوانا قبل بطولة أمم أوروبا في 2024، يجب أن تكون ناجحة». وأكد نويندورف أيضاً أنه سيتم تشكيل مجموعة جديدة لدراسة العمل في المجال الذي كان يتولاه بيرهوف من قبل. وتتضمن تلك المجموعة الأمين العام للاتحاد هايكي أولريش، واللاعب الدولي السابق فيليب لام، وسفيرة بطولة أمم أوروبا سيليا زاسيك.

