سيتي يريد غفارديول

دوليه

يسعى نادي مانشستر سيتي، بقوة للتعاقد مع يوشكو غفارديول أحد اللاعبين البارزين في صفوف منتخب كرواتيا، خلال كأس العالم. ووفقا لشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن مانشستر سيتي مستعد لاستثمار رقم كبير من أجل حسم صفقة غفارديول، مدافع لايبزيغ.

وأشارت إلى أن مان يونايتد وتشلسي سبق لهما أيضا محاولة التعاقد مع المدافع الكرواتي، وتقديم عروض تتراوح بين 90 و95 مليون يورو.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 100 مليون يورو، كما أن النادي الإنكليزي مستعد لرفعه إلى 110 ملايين يورو، بالإضافة إلى إغراء لايبزيغ بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع. ونجح غفارديول في قيادة المنتخب الكرواتي لبلوغ نصف نهائي كأس العالم ضد المنتخب الأرجنتيني.

