ليستر يجهز عرضاً لأوناحي

دوليه

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن نادي ليستر سيتي الإنكليزي من أبرز الأندية المهتمة بضم لاعب وسط المغرب عز الدين أوناحي. وذكرت أن النادي الإنكليزي لديه استعداد لكسر الميزانية في شهر يناير المقبل للتعاقد مع الدولي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن إدارة ليستر سيتي ستجهز عشرات الملايين من اليورو لإتمام الصفقة وضمه من أنجيه الفرنسي.

وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 45 مليون يورو، مبينة أن نادي إشبيلية الإسباني لديه أيضاً اهتمام بخدمات اللاعب المغربي. وختمت بأن تألق أوناحي مع «أسود الأطلس» في كأس العالم جعله محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

