«الغوص» احتفى بأبطاله

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أقام النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ حفل ختام الموسم الرياضي 2022-2023 في مقر اللجنة الأولمبية والذي شهد تكريم أبطال وبطلات النادي والاتحاد بحضور عضوي لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائبين مهند الساير وعبدالله المضف ورئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد طلال السرحان، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، وممثل الاتحاد الدولي للغوص ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة أنيت الخوري، وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي وعدد من أعضاء الاتحادات واللجنة الأولمبية والشخصيات الرياضية. وأعرب السرحان عن سعادته بهذا الحضور الذي شهد تكريم كوكبة من لاعبين ولاعبات النادي والاتحاد حققوا انجازات كبيرة واستثنائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه «من واجبنا تكريمهم بالطريقة التي تليق بهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه للأبطال». وقال السرحان إن دورهم كاتحاد ابراز رياضة الغوص بشكل مميز فبعد أن كانت حرفة الأجداد والآباء باتت رياضة معترفاً فيها عالمياً «وحان الوقت لكي ننافس بها ومزاحمة أبطال العالم للصعود على منصات التتويج»، لافتاً إلى «النادي والاتحاد سيستضيفان بطولة العالم للغوص الحر في العام المقبل والتي سيشارك فيها ما يقارب 40 دولة من مختلف بلدان العالم وهو عدد كبير نتمنى أن نظهر من خلالها بشكل يليق باسم الكويت خصوصاً من ناحية التنظيم».

من جهته، قال أمين الصندوق المساعد ورئيس اللجنة العليا للحفل الختامي جاسم الباطني إن اللجنة حرصت على تكريم جميع العاملين من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وشركات مساهمة، مبيناً أن الحفل تخلله عدد من الفقرات واللوحات الفنية منها فقرة تاريخ الغوص الكويتي وكذلك تواجد فرقة الفن الأصيل للفنون الشعبية التي قدمت عددا من الفنون التراثية البحرية من انطلاق موسم الغوص «الدشة» حتى نهايته «القفال». وأضاف: «خلال الحفل قمنا بعرض فيديو توثيقي عن جميع انجازات اللاعبين واللجان الفنية وعمل النادي». وخلال الحفل منح النادي العضوية الفخرية والشرفية إلى عادل الصرعاوي وفيصل الرسمان وغزاي الحربي لما قدموه من خدمات واسهامات كبيرة للنادي خلال الفترة الماضية. إلى ذلك، وافق مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ خلال اجتماعه على تزكية عضو مجلس الإدارة جمال الحربي لمنصب نائب الرئيس. واعتمد المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات المهمة أبرزها الموافقة على مشاركات المنتخبات الخارجية والداخلية للموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك الموافقة على إقامة 3 دورات للحكام وهي: دورة حكام غوص رياضي في يونيو 2023، ودورة حكام سباحة زعانف في ديسمبر 2023، ودورة حكام رماية الأهداف تحت الماء في فبراير 2024 بحضور محاضرين معتمدين لتقديم الدراسات والتي سيسبقها أيضا دورة معتمدة لذات اللعبة في مارس المقبل.

