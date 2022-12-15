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الأصفر يتمسك بصدارة «اليد»

زيد خلف
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الخميس 15 ديسمبر 2022

تمسك القادسية بصدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بفوزه على القرين 32-24 ضمن الجولة التاسعة من البطولة والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على برقان 27-22.
وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن الكويت الوصيف، فيما بقي رصيد برقان على 7 نقاط في المركز السادس، والقرين نقطتين في ذيل الترتيب.
ويسعى القادسية إلى معانقة اللقب لأول مرة منذ 10 مواسم هيمن بها الكويت على ألقاب البطولة. وكان الأصفر حقق انتصارا صعباً على نظيره الأبيض في الجولة الماضية وهو ما منحه الأمل بامكانية تحقيق هدفه والتتويج بلقب البطولة.


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