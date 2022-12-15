الجابر: 87 ألف دولار جوائز «النخبة العربية للتنس»

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تستضيف الكويت بطولة النخبة العربية الثانية للتنس للرجال خلال الفترة من 20 وحتى 27 الشهر الحالي، إذ ستقام المنافسات على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بمشاركة أفضل اللاعبين العرب، فيما سيمثل المنتخب الكويتي في البطولة 5 لاعبين هم: عيسى قبازرد، بدر عنتر، علي الشطي، يعقوب يوسف، وحسين الشطي. وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر أن مجموع الجوائز التي رصدت للبطولة بلغت 87 ألف دولار، ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى في فئتي الفردي والزوجي، بواقع 75 ألف للفئة الأولى، و13 ألفاً للثانية، موضحاً أن هذه المرة الأولى التي ترصد فيها جوائز بهذه القيمة، مقدماً شكره في هذه المناسبة إلى جميع الرعاة والداعمين لهذه البطولة وخص بالذكر فندق كراون بلازا،ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والبنك الأهلي الكويتي، وشركة KGL.

وأضاف الجابر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، أن البطولة ستشهد مشاركة أفضل 24 لاعبا من مختلف الدول العربية، ومبينا أن المنافسات ستقام على فترتين صباحية ومسائية على ملاعب المجمع، ومنوهاً بأن الفائزين بالمركزين الأول والثاني سينالان بطاقتي المشاركة (WILD CARD) في بطولة قطر المفتوحة للتنس، وكذلك بطولة دبي المفتوحة للتنس، ما يشكل حافزا للاعبين لتقديم أفضل المستويات في بطولة النخبة.

واعتبر الشيخ أحمد الجابر أن بطولة النخبة العربية الثانية تعد الأفضل والأقوى من الناحية الفنية منذ إنشاء الاتحاد العربي للتنس، لكونها تعتمد مشاركة أفضل المصنفين العرب في الاتحاد الدولي للتنس (ATP)، وتابع أن هذه البطولة ستسهم في تطوير اللعبة في جميع الدول العربية،وستكون فرصة مناسبة لدعم اللاعبين العرب، عبر منافسات مجمعة لأفضل المصنفين.

وأشاد الشيخ أحمد الجابر بدور القطاع الخاص في دعم البطولة عبر المساهمة في الجوائز، مضيفا: «نثمن عاليا دعم ومساندة كل مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، لكل ما من شأنه تطور التنس الكويتي والعربي، ونأمل استمرار بطولة النخبة العربية في السنوات المقبلة، بما يسهم في الارتقاء باللعبة»، داعياً عشاق رياضة التنس للحضور إلى ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس لمتابعة المباريات التي ستكون بالمجان.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس ورئيس لجنة الحكام عبدالصمد العريان أن منافسات البطولة ستقام بإدارة كويتية بقيادة الحكم الدولي العام عبدالرؤوف عبدالسلام على أن يساعده الحكمان الدوليان أحمد سلمان هاشم، وبراك جوهري، إلى جانب 26 حكماً كويتياً يحملون الشارة الدولية ويتمتعون بكفاءة عالية في إدارة المباريات، مشيدا بجهود جميع اللجان العاملة في البطولة ودورها في تنظيم نسخة مثالية من البطولة العربية.

من جانبه، أكد الحكم العام المساعد أحمد سلمان أن الحكام المشاركين في إدارة المباريات يتمتعون بالخبرة الفنية الكافية التي تؤهلهم لإدارة المباريات الدولية، مضيفا أنه سبق للحكام أن شاركوا في إدارة مباريات في بطولات عالمية مثل ويمبلدون الانكليزية، وبطولة استراليا المفتوحة للتنس، وكذلك البطولات الدولية في قطر والإمارات، وتونس.

وأشار سلمان إلى أن اللاعبين المشاركين في البطولة سيتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات في منافسات الفردي، على أن تشمل المجموعة الواحدة ستة لاعبين، بحيث يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

