احترموا تاريخ القادسية

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لم تعد الهزيمة التي تعرض لها القادسية امام الساحل 1 – 4 اول من امس في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، مفاجئة بالرغم من مرارتها على عشاق الاصفر، لكن تراكم الاخطاء والتخبطات التي يعاني منها الفريق من مواسم عدة أدى لحدوث تلك الهزيمة القاسية والتاريخية، بل ان الوضع سيزداد سوءا في المراحل القادمة طالما العقلية التي تدير المشهد في النادي ككل وليست الفريق الكروي باقية. فمن بيده دفة القيادة يعمل وفقاً لما يراه مناسبا من زاويته مع اصراره على المضي بعمله وتعاطيه مع فرق النادي التي تشهد تدهوراً سريعاً الا ما ندر منها تجاهد من اجل البقاء باجتهادات فردية من الاجهزة الفنية واللاعبين.

وبما ان الفريق الكروي الواجهة الحقيقية للنادي ومن خلال ابداعاته وانجازاته على مر التاريخ جعلت النادي ان يرتقي لمراتب عالية وضعته في المقدمة محليا كما اصبح صيته عاليا خارجيا ليكون من العلامات المميزة في الرياضة الكويتية فهذا الارث والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها القادسية صنعها رجال منذ زمن بعيد لم يكلوا او يملوا لكي تبقى القلعة شامخة بالرغم من تعرضها للهزات في بعض الاحيان لكن سرعان ما تعود لوضعها الطبيعي. ويبدو ان هذا التاريخ الحافل قد وضع جانباً ويأتي من يدير الامور بالنادي تحديدا نائب الرئيس الشيخ فهد طلال ان يعمل بعقلية شبابية يطغي عليها الحماس الزائد دون ان تكون هناك واقعية للتعاطي مع الظروف المحيطة به. فلذلك تجده يقع بالاخطاء مع الاستمرارية دون اي علاج فعلي ومناسب فبعدما فرط بابناء النادي على سبيل المثال احمد الزنكي وسلطان العنزي ورضا هاني وسيف الحشان واحمد الظفيري وخالد المرشد وغيرهم ليأتي بلاعبين منتهي الصلاحية من اندية اخرى وجعل باب التبرع مفتوحا لمن يرغب بتقديم محترف دون النظر لقدرته الفنية حتى اصبح الفريق حقل تجارب لمن هب ودب وعلاوة على اختيارات المدربين التي لم تكن لهم اي اضافة وان كان هناك من اجتهد وابرزهم الوطني ناصر الشطي الا انه صدم من الجو العام ففضل الاستقالة ليكون البديل الصربي بوريس بونياك وهو شخص مطيع جيد بالعلاقات الاجتماعية ينفذ ما يطلب منه وبات مكشوفا للجميع اكثر منه مدرب يمارس وظيفته المكلف بها .

وفي المواسم الماضية كانت الاعذار ان النادي محارب من جهات عدة وتعرض للظلم لكن الحقيقة التي لا يريد ان يعترف بها مجلس الادارة ان العلة تكمن بهم وبالقرارات التي تتخذ اتجاه كل الالعاب وخاصة فريق الكرة الذي هدم ولم يتبق منه سوى اللون الاصفر لدرجة حتى عناصر الفريق ممن يعتمد عليهم امثال بدر المطوع وعيد الرشيدي وخالد ابراهيم وراشد الدوسري وخالد الرشيدي لم يعودوا قادرين على قيادة الفريق في مثل هذه الظروف ووسط التخبطات الادارية والفنية المرتبطة بتواضع مستويات الكثير من اللاعبين القادمين او لفقر المدرب فنيا. وفي ظل هذه النتائج المتردية واسلوب العمل من قبل الادارة وبالذات الجهاز الاداري للفريق برئاسة الشيخ فهد طلال لن يكون الاصفر قادرا على مواجهة الآخرين بل سيكون جسر عبور للآخرين، وكل المؤشرات توحي بأن الفريق سيصارع من اجل البقاء في الدوري الممتاز وعدم الهبوط للدرجة الاولى.

