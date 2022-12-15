الأخضر أحبط جماهيره

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أحبط العربي جماهيره بتعادله مع النصر 2-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الشباب ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. واكتفى الأخضر بنقطة رفعت رصيده إلى 17 نقطة ليتوسع الفارق بينه وبين الكويت المتصدر إلى 4 نقاط. ولم يستفد العربي من الانتصار المعنوي الكبير الذي حققه الأسبوع الماضي على غريمه التقليدي القادسية بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد، إذا بدا الفريق شبحاً لذلك الذي ظهر أمام الأصفر، حيث عانى كثيراً في الوصول إلى مرمى الحارس فواز الدوسري، بينما استقبل مرماه هدفين من الكرتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى حارسه محمد هادي في ظهوره الأول مع الأخضر بمسابقة الدوري الممتاز.

وبعيداً عن الخطأين الكارثيين للحارس، فإن هذه المرة الثالثة التي يستقبل فيها الفريق هدفاً في الوقت بدل الضائع وتكلفه فقدان نقاط ثمينة، ففي الجولة الثانية من المسابقة تلقى العربي هدفاً في الدقيقة الحادية من الوقت بدل الضائع بأقدام مهاجم السالمية كارلوس ريفاس لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، وفي الجولة التي تليها سجل التونسي طه الخنيسي هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليمنح الكويت فوزاً ثميناً للكويت على العربي.

مثل هذه الأمور، بالإضافة إلى خسارة نقاط بالتعادل مع التضامن (1-1)، ومع الساحل (0-0) تبعد الفريق عن المنافسة على اللقب، فالفوز بلقب الدوري يكون للفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط دون النظر إلى مستوى ذلك الفريق أو الفريق التي انتصر عليها.

لذلك ينبغي على مدرب الأخضر وإدارة الفريق تجهيز اللاعبين لكل المباريات بالطريقة ذاتها، سواء أكان المنافس فريقاً «كبيراً» أو من فريق منطقة الوسط ومن تلك التي تصارع على الهبوط، لأن الأهم الآن هو الفوز بأي طريقة.

جماهير الأخضر التي دخلت اللقاء منتشية بالثلاثية على القادسية، خرجت وهي مستاءة من المستوى المتراجع والنتيجة المحبطة.

