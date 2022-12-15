رابط إلكتروني لتأشيرة «خليجي 25»

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أطلقت وزارة الداخلية العراقية أول من أمس رابطاً خاصاً للحصول على تأشيرة الدخول الى العراق لحضور بطولة «خليجي 25» المزمع اقامتها في البصرة مطلع الشهر المقبل.وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية سعد معن في بيان انه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري فقد تم تخصيص الرابط (https://eservice.ur.gov.iq/index/apply-service/104) للحصول على تأشيرة الدخول الى العراق لحضور مباريات «خليجي 25». وطبقا للرابط فإن سمة الدخول للعراق ستكون ضمن فئة الشباب والرياضة والثقافة وستمنح بشكل اضطراري تحت اسم «سمة دخول بطولة خليجي 25» وستكون بكلفة 200 دولار تستحصل في المنفذ الحدودي بصورة مباشرة. وسيتم ابلاغ المتقدم بالموافقة على منح السمة او رفضها عبر البريد الالكتروني في غضون 72 ساعة على ان تمنح الفيزا بعد ذلك في المنفذ الحدودي.