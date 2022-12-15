المشعان: أحترم العربي وجماهيره

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أكد مدرب النصر محمد المشعان احترامه للنادي العربي وجماهيره بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أول من أمس وانتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكان المشعان قد دخل في مشادة مع المدرب المساعد في العربي، كما أنه اتجه في مواجهة الفريق الأخضر احتفالا بهدف التعادل في الوقت القاتل. وقال المشعان إنه يرتبط بعلاقات أخوية مع الجهاز الإداري للأخضر بقيادة علي مندني، مشيرا إلى أنه اتجه للمدرب المساعد في العربي، بعد أن لاحظ أنه يرفض إعطاء الكرة للاعبين. وشدد مدرب النصر على أن الأمر، لم يتعد الحدود المسموح بها، مؤكدا أن احتفاله بهدف التعادل حق مشروع، خصوصا أنه التزم الحدود المسموح بها. وأرجع المشعان قدرة فريقه على العودة بنتيجة المباراة أمام العربي، إلى التوازن الدفاعي الذي عول عليه في المباراة، مؤكدا أن فتح الخطوط أمام الأخضر المنتشي بفوز عريض مؤخرا على القادسية، لم يكن مأمون العواقب.

