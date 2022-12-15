العربي تجاوز النصر في «السلة»

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تغلب العربي على النصر 102-95 بعد التمديد (الوقت الأصلي 88-88) خلال مواجهتهما أول من أمس في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. ورفع العربي رصيده بهذا الفوز الى 10 نقاط فيما ارتفع رصيد النصر الى 7 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات في نصف النهائي.

وجاءت المباراة بين الفريقين مثيرة بعد ان تبادلا التقدم في بداية الربع الاول غير ان براعة محترف النصر كرافورغ قادت الفريق الى انهائه لمصلحته 24-15.

ونجح الاخضر في استعادة توازنه في الربع الثاني من خلال تحركات الاميركي جونز أسفل السلة وسط تسرع لاعبي النصر في انهاء الهجمات ليقلص الفارق مع نهاية الربع الثاني 38-40 . واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الثالث اذ تألق محترفو الطرفين في التسجيل لينتهي الربع الثالث بتقدم النصر 72-66. وعاد الفريقان في الربع الرابع الى تبادل التقدم الا انهما لم يستطيعا ان يحسما المباراة لمصلحة اياً منهم ليتعادلا 88-88 ليلجأ بعدها الفريقان الى وقت اضافي مدته خمس دقائق نجح خلالها الاخضر في حسم المباراة لمصلحته 102-95.

