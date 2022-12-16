عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام قادة 49 دولة أفريقية في قمة في واشنطن، إلى إقامة «شراكة» كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح «النجاح» للعالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح»، وأعلن بالمناسبة عن حزمة استثمارات أميركية في القارة الأفريقية، حيث «سنوقع مذكرة تفاهم تاريخية للتجارة الحرة مع أفريقيا».

وأكد بايدن أن الدول الأفريقية تلعب دورا في التقدم العالمي، و«نعمل معها لتلبية احتياجاتها»، مشددا على أن «التحول في أفريقيا يرتكز على الحكم الرشيد». وتعد القمة الأميركية الأفريقية، رمزا مهما للقيمة التي توليها واشنطن أخيراً لعلاقاتها الأفريقية، خاصة في ظل تزايد النفوذ الصيني بشكل كبير في القارة السمراء. وتشمل أجندة القمة محاور عدة، أبرزها الشراكة الاقتصادية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة، والتغير المناخي والأمن الغذائي.

يذكر أن الإدارة الأميركية أقرت تخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى ثلاث سنوات للصحة والاستجابة لتغير المناخ.

وتأتي هذه القمة في سياق استراتيجية «أفريقيا» الجديدة التي تم الكشف عنها الصيف الماضي والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك. وتتضمن المبادرة الأميركية التي أطلقها بايدن مشروعا لتأمين الكهرباء والإنترنت لما لا يقل عن 10 آلاف منشأة صحية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبتمويل من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

وقالت وكالة «يو إس أيد» في بيان إن البرنامج الذي يمتد على 5 سنوات سيركز على الطاقات المتجددة تماشياً مع وعود الولايات المتحدة لمكافحة التغير المناخي، مضيفة أن المبادرة ستؤمن فرص عمل جديدة، وأن المنشآت الطبية التي ستتزود بالطاقة سيكون بإمكانها أيضاً أن تبيع الكهرباء الزائدة عن حاجتها.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «نرى جمهورية الصين الشعبية توسع بشكل يومي موطئ قدمها في أفريقيا، وبينما يفعلون ذلك، يوسعون أيضا تأثيرهم الاقتصادي». وبشأن روسيا، قال وزير الدفاع الأميركي إن موسكو تبيع الأسلحة للمتحاربين في أفريقيا وتوظف المرتزقة فيها، وختم بأن ممارسات روسيا والصين تزعزع الاستقرار في القارة. ومن المقرر أن تختتم اليوم القمة التي بدأت الثلاثاء، بعد جولات من المحادثات التي تناولت وباء كورونا وتغير المناخ وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتوسع الصيني على أفريقيا، فضلا عن قضايا التجارة والتنمية. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع الخاص من أكثر من 300 شركة أميركية وأفريقية يلتقون مع رؤساء وفود القمة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والبنية التحتية والطاقة والأعمال التجارية الزراعية والرقمية. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن واشنطن تهدف إلى «تضييق فجوة الثقة مع أفريقيا، التي اتسعت على مدى سنوات بسبب حالة الإحباط من التزام الولايات المتحدة تجاه القارة».

