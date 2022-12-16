عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على دعم شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري وكذلك على الصعيد الأمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاغون في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية، وخلال اللقاء تم التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن وزير الدفاع الأميركي عبّر عن تشرفه بزيارة الرئيس السيسي لمقر وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود الرئيس السيسي الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا بل على المستوى العالمي، وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخي السباق في إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور المهم جدا للولايات المتحدة التي تعول عليه وتدعم قدراته.

وحضر الرئيس السيسي، مأدبة عشاء للزعماء الأفارقة المشاركين في القمة «الأميركية- الأفريقية» في واشنطن، والتي أقامها الرئيس الأميركي جو بايدن.

والتقى الرئيس السيسي، في مقر إقامته بواشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، والتي تأتي في إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، مؤكداً التزام الإدارة الأميركية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية في ضوء القمة الأميركية الأفريقية الحالية، حيث شدد الرئيس السيسي على أن القارة الأفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الأفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الأثيوبي، حيث أكد الرئيس السيسي، بتمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات الصلة ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي لمصر وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين، ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر. وعبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة بينهما والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

