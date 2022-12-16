عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أفاد دبلوماسيون بفشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا في محادثات جرت في وقت متأخر من الأربعاء، فيما اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس، في قمتهم الأخيرة هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الأربعاء، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ما تزال لديها اعتراضات.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن من المتوقع تعميم مسودة جديدة.

وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الأعمال المدرجين في القائمة السوداء.

ويقول البعض إن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للأمن الغذائي للبلدان النامية، بينما يقول آخرون إن تخفيفها سيسمح لطبقة رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي عليهم.

وتريد بعض الدول الأعضاء مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.

ميدانيا، انقطعت الكهرباء «بشكل كامل» أمس، عن مدينة خيرسون الأوكرانية التي استعادتها أخيراً كييف من القوات الروسية، بسبب «قصف قوي» استهدف «بنيتها التحتية الأساسية»، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش.

وقال يانوشيفيتش عبر «تيليغرام»: إن «الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون»، مضيفاً أن «قصفاً قوياً لموقع بنية تحتية أساسية يتواصل» على حي في هذه المدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد والتي حررتها القوات الأوكرانية من الاحتلال الروسي الشهر الماضي.

في المقابل، قال مسؤولون روس في المناطق التي ضمتها موسكو إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو بشرق أوكرانيا خلال الليل في بعض أضخم الهجمات منذ سنوات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أيضاً إن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا، وسيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها.

من جانبه، رفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهداً مرة جديدة بمواصلة المعارك. وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال».

وفي حين تسجل درجات حرارة متدنية وتتساقط الثلوج، تسعى موسكو إلى تدمير منشآت الطاقة في أوكرانيا، ما يجعل ملايين الأشخاص يعيشون في البرد والظلام.

من جانبها، قالت شركة الطاقة الوطنية «أوكرينيرغو»: إن «وضع نظام الطاقة الأوكراني لا يزال صعباً بسبب حجم الأضرار التي أُلحقت بالبنى التحتية»، وبحسب الشركة، فإن الشرق هو المنطقة الأكثر تضرراً لأن الضربات هناك تشن «بشكل يومي تقريباً»، وأكدت الشركة في بيان أن «أعمال التصليح بطيئة بسبب وجود خطر على حياة الموظفين».

