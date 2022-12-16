عربيات ودوليات

خرقت سياسية أوروبية الصمت الغربي المريب، وذكّرت حلف شمال الأطلسي «الناتو» بما فعله في ليبيا.

وقالت كلير دالي، العضو في البرلمان الأوروبي من إيرلندا، إن ما يتحاشى الغرب الحديث عنه أو تذكره أو حتى الإشارة إليه، لافتة إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء هجوم الناتو على ليبيا «اغتُصب بحربة وقتل برصاص في الرأس».

ووصفت السياسية الأوروبية ليبيا بأنها بعد تدخل الناتو أصبحت بلدا «مزقته الصراعات، واقتصاده مدمر، وسكانه الذين كانوا في يوم من الأيام الأغنى في إفريقيا، انجروا إلى الفقر وغرقوا فيه، يتم شراء وبيع المهاجرين في أسواق العبيد، يأمل مليون شخص في الحصول على مساعدات إنسانية، هذا بلد المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، هذا هو إرث الناتو، هذه هي استراتيجية الناتو لحقوق الإنسان والديموقراطية».

