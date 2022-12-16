عربيات ودوليات

ستراسبورغ (فرنسا)- بيروت- الوكالات: طالب رئيس وفد النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي النائب تيري مارياني بالعمل لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

واعتبر مارياني في تقرير قدمه للبرلمان بعد جولته في لبنان، أن «ما يفعله الأوروبيون هو تدمير للبنان من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإبقاء اللاجئين فيه»، مضيفا: «تخيلوا لو أن فرنسا تستضيف 22 مليون لاجئ على أراضيها وأن المجتمع الدولي يطلب منا الاحتفاظ بهم... هذا ما يلحق بلبنان نسبة إلى عدد سكانه».

وأضاف: «المدارس في لبنان تنهار، المستشفيات تتهاوى، كل ذلك نتيجة الازمة الاقتصادية، ما يوجب التحرك سريعاً من خلال وضع خريطة طريق بسيطة، تقضي بإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم. الاتحاد الاوروبي والغرب يرفضان الإقرار بفشلهما في سورية. في حين يتحمل بلد يعاني من أزمات خانقة، وزر ثلث عدد سكانه من السوريين النازحين إليه».

وختم محذراً: «خلال أشهر معدودة، لن ينفع الندم. سيفقد لبنان مدارسه ومستشفياته، ونحن نسهم في إعدامه. يكفي اليوم أن نأمر المنظمات غير الحكومية ONG بمواكبة السوريين في عودتهم الى بلادهم من أجلهم، ومن أجل إنقاذ لبنان».

يذكر أنه بحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سورية شهريا.

إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتب بعد في سورية، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.

في تطور آخر، أعلنت قوات الدفاع الإيرلندية في بيان، أن جندياً إيرلندياً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» قتل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وجرح ثلاثة آخرون عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب العاصمة بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان أن فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية إثر الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

من جهتها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية «نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية».

وأعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كونفني في بيان أن عنصراً من الكتيبة الإيرلندية قتل وأصيب آخرون بجروح في الحادثة التي وصفها بـ«الخطيرة».

من جهتها، ذكرت «يونيفيل» في بيان أن الحادثة وقعت خارج منطقة عملياتها في جنوب البلاد، من دون أن تحدد ظروفها. وأضافت أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية وأن تحقيقاً فُتح في مقتل الجندي الإيرلندي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن «جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان». وتقدّم تيننتي بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء الجندي الذي لقي حتفه، متمنياً «الشفاء التام والعاجل للمصابين». وأكد أن «أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث». وختم «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط».

ولم تتضح ظروف الحادثة التي وقعت وفق مصور وكالة الصحافة الفرنسية على طريق يربط مدينة صور بمدينة صيدا جنوب لبنان. وشاهد آلية تابعة لليونيفيل منحرفة عن مسارها وقد دخلت متجراً على الطريق، قبل أن يتم رفعها لاحقاً.

وتحدث شهود عيان تحدثت إليهم الوكالة في العاقبية عن اعتراض عدد من السكان آلية تابعة لليونيفيل لدى سلوكها الطريق بشكل غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد المواطنين المعترضين، ما أدى الى حالة من التوتر، قبل أن تنحرف عن مسارها. وذكر شهود آخرون سماع دوي رشقات نارية في المكان.

